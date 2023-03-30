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Трутнев допустил дефицит провозных мощностей на Дальнем Востоке в 49 млн т к 2026 году

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Дефицит провозных мощностей на Дальнем Востоке к 2025 году может составить 49 млн тонн. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, написало агентство ТАСС.

«На сегодняшний день дефицит провозных мощностей к концу 2025 года планируется при сегодняшней ситуации 49 млн тонн», — сказал Трутнев.

Также, по словам полпреда, накануне он побывал на пункте пропуска «Краскино» в Приморье на российско-китайской границе, где строится новая инфраструктура. Там ему доложили об окончании строительства к ноябрю 2024 года. «Правда, хочу сказать, что и в 2019 году обещали его (пункт пропуска) построить», — отметил он.

На прошлой неделе Трутнев сообщил о переносе Восточного экономического форума (ВЭФ). Он состоится 10 — 13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

На этой неделе министр иностранных дел Китая Цинь Ган в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия-1» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина стала успешной и результативной. Си находился с визитом в России 20 — 22 марта.

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