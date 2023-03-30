Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава регулятора ФРГ Мюллер: газохранилища могут быть заполнены без поставок газа из России

close
100%
Christian Charisius/Reuters

Глава Федерального сетевого агентства (регулятора) ФРГ Клаус Мюллер считает, что германские газовые хранилища возможно заполнить к следующей зиме без поставок газа из России. Об этом он сказал в интервью агентству DPA.

«Сейчас мы выходим из зимы с относительно полными запасами [газа]. Это поможет заполнить хранилища летом без российского трубопроводного газа», — сказал Мюллер.

При этом глава регулятора добавил, что проблему с неравномерным потреблением газа можно решить за счет газовых хранилищ, это позволит сформировать буферную систему для рынка. Утром 14 ноября 2022 года уровень заполнения газохранилищ достиг 100%. На утро 28 марта 2023 года, как заверил Мюллер, он составил 64,3%.

По словам главы Федерального сетевого агентства, газовые хранилища должны быть заполнены на случай, если предстоящая зима будет холодной, а также необходимо продолжать экономно потреблять газ.

Заполненные газохранилища, умеренные температуры и экономия, по мнению Мюллера, помогли Германии спокойно пережить прошлую зиму.

Ранее организация Project Syndicate сообщала, что Европе предстоит прожить в условиях газового кризиса как минимум до 2024 года, попутно решая проблемы с обеспечением энергией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях