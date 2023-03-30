Глава регулятора ФРГ Мюллер: газохранилища могут быть заполнены без поставок газа из России

Глава Федерального сетевого агентства (регулятора) ФРГ Клаус Мюллер считает, что германские газовые хранилища возможно заполнить к следующей зиме без поставок газа из России. Об этом он сказал в интервью агентству DPA.

«Сейчас мы выходим из зимы с относительно полными запасами [газа]. Это поможет заполнить хранилища летом без российского трубопроводного газа», — сказал Мюллер.

При этом глава регулятора добавил, что проблему с неравномерным потреблением газа можно решить за счет газовых хранилищ, это позволит сформировать буферную систему для рынка. Утром 14 ноября 2022 года уровень заполнения газохранилищ достиг 100%. На утро 28 марта 2023 года, как заверил Мюллер, он составил 64,3%.

По словам главы Федерального сетевого агентства, газовые хранилища должны быть заполнены на случай, если предстоящая зима будет холодной, а также необходимо продолжать экономно потреблять газ.

Заполненные газохранилища, умеренные температуры и экономия, по мнению Мюллера, помогли Германии спокойно пережить прошлую зиму.

Ранее организация Project Syndicate сообщала, что Европе предстоит прожить в условиях газового кризиса как минимум до 2024 года, попутно решая проблемы с обеспечением энергией.