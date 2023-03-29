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Wildberries начал изымать из продажи товары с рейтингом ниже трех баллов

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Маркетплейс Wildberries начал убирать с площадки товары с рейтингом ниже трех звезд и негативными отзывами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Онлайн-платформа начинает приостанавливать поставки товаров, на которые поступают жалобы покупателей на их низкое качество. Также ранее Wildberries усилил контроль за наличием маркировки на товарах», — говорится в сообщении.

Если оценка товаров станет ниже 3 из 5 возможных баллов, то размещение товара на площадке будет приостановлено. Отмечается, что такие товары будут возвращены продавцу.

24 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что онлайн-ретейлеру Wildberries необходимо создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров продавцов. Данное требование было озвучено после скандала с массовой забастовкой владельцев пунктов выдачи заказов в связи с введением штрафов для сотрудников ПВЗ.

В пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) заявили, что в настоящее время российским маркетплейсам не требуется ужесточение антимонопольного контроля.

Также сообщалось, что руководители Wildberries, владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и депутаты провели трехстороннюю встречу и обсудили претензии сотрудников маркетплейса.

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