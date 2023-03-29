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Россия и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве по мирным ядерным технологиям

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Александр Гальперин/РИА Новости

Россия и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве по мирным ядерным технологиям неэнергетического характера, сообщает телеканал «Россия 24».

От российской стороны в подписании договоренностей принял участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Дорожная карта, открывающая возможности сотрудничества в области мирного атома, была подписана между Россией и Никарагуа. Согласно предыдущим договоренностям, стороны обязались повысить информированность населения латиноамериканской страны об атомных технологиях, развивать ядерной инфраструктуру, а также способствовать неэнергетическому применению атомной энергии в промышленности, сельском хозяйстве и медицине.

Под неэнергетическим применением атомной энергии обычно понимается использование ее для, например, опреснения воды, производства водорода как топлива и использование в промышленности.

Большая часть генерации электричества в Никарагуа производится на ТЭС.

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