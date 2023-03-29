Reuters сообщил о рекордных поставках мазута из России в Сингапур и Малайзию

Экспорт мазута из России в Сингапур и Малайзию в марте побил все рекорды, сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и данные компании Refinitiv, поставщика инфраструктурных решений для финансовых рынков.

По данным источника, эти поставки увеличили избыток предложения указанных товаров на азиатских рынках. Уточняется, что в марте объем отгрузок мазута и вакуумного газойля из российских портов в Сингапур и Малайзию превысили 1,1 млн т, что соответствует объемам поставок из Объединенных Арабских Эмиратов.

С 5 февраля вступило в силу эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в Евросоюз. На эти поставки приходилось 42% от общего экспорта этих энергоресурсов из РФ.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что экспорт нефти из России в Китай превысил рекорд, установленный в апреле 2020 года.