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Белоусов заявил, что законопроекты об ИИС нового типа внесут в Госдуму в апреле

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РИА «Новости»

Законопроекты об инвестиционных счетах нового типа (ИИС-III) будут внесены в Госдуму в апреле. Об этом во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

«Соответствующие проекты федеральных законов подготовлены, будут внесены в Государственную думу в апреле для их принятия в весеннюю сессию», — отметил Белоусов.

По его словам, может быть введен новый тип инвестиционных счетов для физических лиц в дополнение к тем, что уже существуют. При этом те, которые есть, достаточно популярны у населения.

Он добавил, что для ИИС нового типа будут применять налоговые льготы. Речь идет о вычете на всю внесенную сумму и освобождении доходов от уплаты НДФЛ. Однако использовать эти льготы можно будет в случае, когда средства на счетах находятся более пяти лет.

21 марта газета «Ведомости» писала, что депутаты Госдумы решили вернуться к проекту федерального закона о страховании инвестиций физических лиц на индивидуальных инвестиционных счетах в случае банкротства брокера. Документ был принят в первом чтении в июне 2017 года.

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