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ЦБ: внешний долг России сократился до минимальных значений за 15 лет

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Внешний долг России сократился до минимальных значений за 15 лет, с первого квартала 2007 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка.

Совокупно внешний долг России по итогам прошлого года снизился на 21,1% и составил $380,5 млрд — таким образом, за прошедший год долг сократился на $101,8 млрд.

Самое крупное единовременное снижение задолженности России перед внешними кредиторами произошло в 2014 году, когда Центробанк выплатил (в том числе преждевременно) $129 млрд.

Отмечается, что на органы государственного управления приходится $46,1 млрд, а Центральный банк и кредитные организации должны $93,5 млрд. Большая часть внешнего долга состоит из заимствований в интересах других отраслей экономики и составляет $241 млрд.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме, заявил, что госдолг России составляет 15% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, экономика чувствует себя уверенно.

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