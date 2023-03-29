Белоруссия стала лидером стран ЕАЭС по росту цен на сельхозпродукты после запрета инфляции

Наибольший рос цен на сельскохозяйственную продукцию среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) в прошедшем феврале относительно февраля 2022 года зафиксировали в Белоруссии. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Евразийской экономической комиссии на своем сайте.

Рост составил 19,7%. В Армении в феврале цены повысились на 8,4%, в Казахстане — на 7,3%, В России и Киргизии, напротив, стоимость такой продукции снизилась на 4,6% и 4,8% соответственно.

6 октября 2022 года белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что с того дня в стране вводят запрет на любое повышение цен. Свое решение глава государства обосновал «запредельной» инфляцией.

В середине октября пресс-служба министерства антимонопольного регулирования Белоруссии сообщила о запрете разрезания тушек птиц в магазинах из-за борьбы с ростом цен.

Во второй половине ноября 2022 года министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии запретило повышать цены на продукцию для переработки — под ограничение максимальных цен на продукцию попали молоко класса «экстра», а также свинина и другие продукты.