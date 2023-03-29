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The Guardian: часть Мексиканского залива размером с Италию выставят на торги в США для добычи нефти

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Gregory Bull/AP

Министерство внутренних дел США предложило выставить на аукцион территорию центральной и западной части Мексиканского залива общей площадью более 29 млн гектаров, что сопоставимо по размерам с суммарной территорией Италии. На покупку будут претендовать американские нефтегазовые компании с целью дальнейшей добычи нефти на данном участке, сообщает газета The Guardian.

В ближайшие десятилетия на данной территории Мексиканского залива планируется строительство буровых проектов. При этом президент США Джо Байден в ходе предвыборной кампании обещал, что не допустит сырьевую геологоразведку на федеральных землях и водах США, уточняется в статье.

«В общей сложности почти 30 миллионов гектаров будет предоставлено в распоряжение нефтегазовых компаний. Решение принято менее чем за месяц до 13 годовщины катастрофы с разливом нефти на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе. По данным правительства США, на участке в течение следующих 50 лет можно будет добыть более 1 миллиарда баррелей нефти», — заключается в материале.

28 марта аналитики Статистической службы Европейского союза (Евростата) представили данные, согласно которым США вышли на первое место по поставкам нефти в ЕС в конце 2022 года. Россия же, напротив, резко сократила свою долю почти в 8 раз — с 31% до 4%. При этом в период с последнего квартала 2021 года до января 2022-го доля США на европейском нефтяном рынке составляла 10–13%.

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