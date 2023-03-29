Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китайская CNOOC и французская TotalEnergies провели первую сделку по поставкам СПГ за юани

close
100%
Depositphotos

Третья по величине национальная нефтяная компания Китая China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) впервые продала партию сжиженного природного газа (СПГ), рассчитавшись в юанях, одной из крупнейших в мире нефтегазовой TotalEnergies (Франция). Об этом написало издание Business Times со ссылкой на заявление Шанхайской биржи нефти и природного газа.

«Китайская государственная нефтегазовая корпорация CNOOC и французская TotalEnergies завершили первую для Китая сделку с расчетом в юанях, продан сжиженный природный газ через Шанхайскую биржу нефти и природного газа», — сказано в сообщении.

Пекин продал 65 тыс. т СПГ, поставленных из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В феврале замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва надеется на рост объема использования рубля и юаня в оплате поставок энергоресурсов в обороте с Китаем.

В первой половине марта посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа сообщил об обсуждении вопроса использования национальных валют при взаимных расчетах между Центробанками Судана и России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях