Китайская CNOOC и французская TotalEnergies провели первую сделку по поставкам СПГ за юани

Третья по величине национальная нефтяная компания Китая China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) впервые продала партию сжиженного природного газа (СПГ), рассчитавшись в юанях, одной из крупнейших в мире нефтегазовой TotalEnergies (Франция). Об этом написало издание Business Times со ссылкой на заявление Шанхайской биржи нефти и природного газа.

«Китайская государственная нефтегазовая корпорация CNOOC и французская TotalEnergies завершили первую для Китая сделку с расчетом в юанях, продан сжиженный природный газ через Шанхайскую биржу нефти и природного газа», — сказано в сообщении.

Пекин продал 65 тыс. т СПГ, поставленных из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В феврале замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва надеется на рост объема использования рубля и юаня в оплате поставок энергоресурсов в обороте с Китаем.

В первой половине марта посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа сообщил об обсуждении вопроса использования национальных валют при взаимных расчетах между Центробанками Судана и России.