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Pepsi обновила дизайн логотипа впервые за 15 лет

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PepsiCo

Американская компания PepsiCo впервые за 15 лет обновила логотип газированного напитка Pepsi, написала газета USA today.

Напиток с новым дизайном начнут продавать на территории США и Канады этой осенью, на мировом рынке продажи стартуют со следующего года.

На новом логотипе жирным шрифтом черного цвета написано слово PEPSI. Надпись расположена поверх волнообразной белой полосы в центре круга, в верхней части размещена полоса красного цвета, в нижней — синего.

Новый товарный знак идентичен тому, который использовали во второй половине XX века, однако нынешний имеет более тусклые оттенки красного и синего. По словам главного дизайнера PepsiCo Мауро Порчини, логотип решили изменить для придания ему большей «энергии, уверенности и смелости».

Во второй половине января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные компании NielsenIQ написала, что уход крупнейших мировых производителей газированной воды — американских Coca-Cola и Pepsi — привел к сокращению количества газировки на российском рынке.

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