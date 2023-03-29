Американский журналист Закария предсказал крушение экономики США из-за ослабления доллара

США столкнутся с невиданных масштабов экономическим кризисом, когда доллар прекратит доминировать на глобальном рынке. Таким мнением поделился обозреватель Фарид Закария в эфире телеканала CNN .

«Украинский кризис в сочетании со все более конфронтационным подходом Вашингтона к Пекину создал идеальный шторм, в котором и Россия, и Китай ускоряют усилия по диверсификации, уходя от доллара», — высказался обозреватель.

Он указал, что при финансовом кризисе необычно то, что доллар ослабевает, а не укрепляется как это было раньше.

Он призвал граждан США начать беспокоиться, поскольку Вашингтон не намерен «отказываться от дурных геополитических привычек с америкоцентричным представлением о мире».

Закария пишет, что «Белый дом привык сорить деньгами». Власти не заботятся о росте дефицита, пишет эксперт. Он указал, что государственный долг страны вырос за последние 20 лет почти в пять раз, а Федеральная резервная система (ФРС) множество раз спасала американскую экономику путем нездоровых манипуляций, считает обозреватель.

По его оценке, это было возможно благодаря уникальному статусу доллара, но если он изменится, то США ждет «невиданная расплата».

Ранее арабский информационный канал Al Hadath писал, что грядущая рецессии мировой экономики будет нести более негативные последствия, чем глобальный финансовый кризис 2008 года. При этом в наиболее уязвимом положении могут оказаться зависимые от американского доллара страны.

Корректировка ключевой ставки руководством ФРС США стала одной из причин перенаправления мирового капитала в Соединенные Штаты.