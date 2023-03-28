Благоустройство пляжей в Казани подешевело почти в два раза

Благоустройство и содержание пляжей в Кировском районе Казани в 2023 году обойдется в 957,4 тыс. руб. вместо 1,789 млн руб., заявленных городскими властями ранее, передает «Реальное время». В итоге сумма стала меньше в 1,8 раза.

В тендере участвовали восемь подрядчиков, два из которых за свои услуги запросили меньше 1 млн руб. с разницей в 8,9 тысячи. В итоге контракт администрация Кировского и Московского районов Казани заключила ООО «Климат+».

Согласно договору, подрядчик должен с 10 мая по 31 августа 2023 года обеспечивать чистоту и порядок на пляжах «Озеро Глубокое», «Нижнее Заречье», а также на прибрежной территории озера Изумрудное.

Издание также напоминает, что в Татарстане к началу купального сезона могут открыть еще 16 пляжей. На сегодняшний день их насчитывается 50.

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