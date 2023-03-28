Замглавы МИД РФ и посол Вьетнама в Москве обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой обсудили развитие стратегического партнерства с упором на торгово-экономическое сотрудничество и гуманитарные связи. Об этом сообщило ТАСС.

«Состоялся продуктивный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства по широкому спектру тем и направлений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и гуманитарные связи», — следует из сообщения министерства.

Ранее газета VnExpress сообщила, что санкции Запада ударили по вьетнамскому экспорту в Россию, и это послужило причиной его падения на 60% в годовом выражении.

«Экспорт Вьетнама в Россию упал почти на 60% в годовом исчислении до 205 миллионов долларов за первые два месяца 2023 года, экспорт железа и стали, обуви и электроники почти прекратился, в то время как экспорт сельскохозяйственной продукции, такой как рис, овощи и морепродукты уменьшился на 20-50%», — следует из статьи (цитата по РИА Новости).

Бизнесмены из Вьетнама в то же время заинтересованы в налаживании торговых связей с Россией, говорится в статье.