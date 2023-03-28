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«Ъ»: международные санкции «выравняли» товарооборот России и Белоруссии

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Андрей Александров/РИА «Новости»

По итогам 2022 года торговый дисбаланс России и Белоруссии выравнялся в пользу Минска. За 12 месяцев Москва сократила объемы поставок в соседнюю страну в то время, как импорт в РФ, напротив, значительно увеличился, сообщает газета «Коммерсантъ».

«На фоне санкций в отношении России и Белоруссии их товарооборот в 2022 году вырос до рекордных $43,4 млрд. При этом российские поставки сократились на 7,7%, до $21,3 млрд, а белорусские в силу переориентации экспорта этой страны заметно выросли — сразу на 41,2%, до $22 млрд», — говорится в материале.

Таким образом, по итогам прошлого года впервые в истории торговых взаимоотношений двух стран было зафиксировано положительное сальдо для Минска. При этом объемы российских поставок в страну компенсировали только половину потерь в торговле, вызванных международными санкциями, заключается в статье.

21 марта эксперты Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) при Минэкономразвития подготовили список западных товаров, замена которым есть в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включающего Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. Больше всего в стоимостном выражении в ЕАЭС можно было бы производить устройства для труб, корпусов, котлов, резервуаров и аналогичных емкостей.

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