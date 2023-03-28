CORE.XP: инвестиции в коммерческую недвижимость в России выросли на 44% и достигли 256 млрд рублей

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость на внутреннем российском рынке увеличились на 44% по итогам 2022 года и достигли 256 млрд рублей. Этот показатель приблизился к рекордным значениям 2013, 2014 и 2017 гг., сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков компании CORE.XP.

В 2013 году этот показатель на уровне 266 млрд рублей, в 2016-м — на отметке 274 млрд руб., а в 2017-м добрался до планки 271 млрд руб. При этом размер иностранных инвестиций в коммерческую недвижимость на российском рынке по итогам прошлого года оказался рекордным за последние годы, уточняется в статье.

«Вложения в коммерческую недвижимость в России в 2022 году выросли на 44% и достигли 256 млрд рублей. Это почти столько же, сколько было в предыдущие рекордные годы — 2013- м (266 млрд руб.), 2016-м (274 млрд руб.) и 2017-м (271 млрд руб.). При этом иностранные вложения поставили многолетний рекорд, достигнув 88 млрд руб.», — говорится в материале.

20 марта издание РБК со ссылкой на компанию IBC Real Estate сообщило, что в этом году в Москве планируется ввести в эксплуатацию торговые центры общей площадью 292 тыс. кв. м. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Аналитики фирмы также подчеркнули, что ситуация на рынке коммерческой недвижимости в России начала постепенно восстанавливаться после ухода ряда зарубежных брендов и производителей.