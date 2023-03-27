Bloomberg: планы Кремля по сокращению добычи в марте «не отразились» на экспорте нефти из России

Планы вице-премьера Александра Новака о сокращении суточной добычи нефти в России на 500 тыс. баррелей пока не привели к резкому снижению экспортных объемов сырья на международный энергетический рынок. На протяжении последних шести недель данный показатель держится выше отметки 3 млн баррелей в день, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания морских судов.

«За неделю, завершившуюся 24 марта, поставки российской нефти на мировой рынок сократились на 123 тыс. баррелей в день — до 3,11 млн баррелей в сутки. Менее волатильный четырехнедельный средний показатель снизился на аналогичную величину. Однако шестую неделю подряд объемы экспорта нефти из РФ удерживают планку более 3 млн баррелей в день», — говорится в материале.

Таким образом, данный показатель по-прежнему остается на относительно высоком уровне со второй половины февраля. Это означает, «обещание Кремля резко сократить добычу в стране еще не отразилось на поставках на международный рынок», заключается в статье.

21 марта вице-премьер Александр Новак заявил о продлении периода сокращения суточной добычи сырой нефти на на 500 тыс. баррелей до июня текущего года включительно. До этого решение затрагивало только нынешний месяц и не касалось производства конденсата.