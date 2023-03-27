Поставщики российского зерна захотели сформировать свой парк вагонов

Экспортеры зерна, которые ранее столкнулись с дефицитом вагонов, запланировали создать собственный парк вагонов. Об этом «Интерфаксу» заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

«Союз готовит консолидированную заявку на закупку вагонов-зерновозов (хопперов) в 2023-2025 годах. Их дефицит вкупе с серьезным ростом транспортных тарифов был основной темой недавнего совещания экспортеров зерна в Минсельхозе», — отметил Зернин.

По его словам, помимо подорожавшего в этом году фрахта, также наблюдается рост внутренних перевозок автотранспортом на 50%, а по железной дороге – в два раза. Причем по вагонам некоторые поставщики уже получили предупреждение о росте ставок с 1 апреля.

Он добавил, что сложностей с автоперевозками практически нет, так как этот рынок конкурентный. Однако это касается лишь юга России, где логистическое плечо позволяет обходиться без перевозок по железным дорогам. В других же регионах из-за длительных перевозок приходится использовать железнодорожный транспорт, где ставки индексировались уже три раза.

Ранее в понедельник руководство ассоциации «Росспецмаш» призвало правительство России отменить экспортную пошлину на вывоз зерна из страны минимум на 5 лет. Еще одним предложением стало увеличение субсидирования тарифов на перевозку сельхозпродукции из Сибири.