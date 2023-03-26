В «Скоринг Бюро» сообщили, что россияне в феврале 2023 года получили 1,41 млн кредиток

Граждане России получили в феврале 2023 года 1,41 млн кредитных карт. Об этом сообщило интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение бюро кредитных историй «Скоринг Бюро».

Отмечается, что количество кредитных карт россиян, которые им одобрили банки в феврале 2023 года, снизилось до показателя мая 2022 года, когда выдали 1,44 млн кредиток.

За прошедший год максимальное количество — 1,88 млн карт — россияне получили в сентябре 2022 года.

На этой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе ежегодного выступления правительства в Госдуме сообщил, что на территории России работают все банковские карты, которыми люди пользовались до введения санкций со стороны западных стран.

На прошлой неделе заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян заявил о вероятности запуска на территории страны российской платежной системы «Мир».

В первой половине марта операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева сообщила, что лимит кредитной карты зависит от платежеспособности клиента и его финансового благополучия.