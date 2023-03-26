Глава МВФ сообщила, что треть мирового экономического роста в 2023 году придется на Китай

Около трети мирового экономического роста в 2023 году придется на долю Китая. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Форуме развития Китая в Пекине, написало китайское финансовое издание Caixin.

«Мощное восстановление китайской экономики означает, что в 2023 году на ее долю придется около трети мирового экономического роста, что даст позитивный толчок мировой экономике», — сказала Георгиева.

Как отметила директор-распорядитель МВФ, рост ВВП Китая на один процентный пункт приведет к росту ВВП в других азиатских экономиках в среднем на 0,3 процентных пункта.

Ранее 26 марта Георгиева заявила, что рост ставок является риском для мировой финансовой стабильности.

В первой половине марта бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин выразил мнение, согласно которому по итогам 2023 года темпы роста объема ВВП Китая могут оказаться выше прогнозируемого уровня 5% и достичь к концу декабря отметки 6%.