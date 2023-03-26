Стоимость квартир в долгосрочную аренду не выросла, несмотря на оживление на рынке

Несмотря на оживление на рынке долгосрочной аренды в марте, роста цен за найм жилья не произошло. Кроме того, цены так и продолжают медленно снижаться, а предложения на рынке остается достаточно много. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов и участников рынка.

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в марте составила 21,15 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 30,68 тыс. руб. Относительно февраля эти показатели сократились на 0,8% и 0,2% соответственно, отметили в «ЦИАН.Аналитике».

Эксперты рынка лишь подтвердили, что в среднем цены за найм жилья в марте практически не росли, а местами продолжали снижаться. При этом сильнее всего цены на аренду упали в Волгограде, где средняя стоимость «однушек» сократилась на 6,2%, до 15,1 тыс. рублей в месяц.

Аналитики посчитали, что на массовом рынке быстрее всего уходят квартиры, которые дешевле всего стоят, но при этом находятся в удобной транспортной доступности. Другие же предложения приходится сдавать со скидкой как минимум в 5-10% от заявленной цены. При этом иногда скидки могут достигать 15-20%, так как предложения на рынке становится все больше. Кроме того, пока нет каких-либо видимых предпосылок, чтобы цены за аренду квартир начали расти.

18 марта газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные компании «ЦИАН.Аналитика» писала, что в марте 2023 года средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры на столичном рынке недвижимости снизилась на 11,6%. В текущем месяце этот показатель составил 43,3 тыс. рублей против 49 тыс. руб. годом ранее.