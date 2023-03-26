Депутат Рады Гетманцев заявил, что Украина заплатит более $3 млрд долга перед МВФ

Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что Украина в этом году планирует заплатить перед Международным валютным фондом (МВФ) долг в размере $3 млрд. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В некоторых СМИ появилась недостоверная информация о том, что якобы Украине разрешили не платить долги перед МВФ. Это не так. Долги перед МВФ мы продолжаем погашать и обслуживать. В этом году заплатим чуть больше $3 млрд (с процентами)», — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Международный валютный фонд, предоставив Украине кредит $15 млрд, отправит деньги в черную дыру. Она отмечала, что МВФ предоставляет займы только тем странам, у которых есть план погашения долга, однако у Киева, по словам Захаровой, никакого плана нет.

Международный валютный фонд подтвердил 21 марта информацию о достижении на рабочем уровне договоренностей с украинской стороной по возможной кредитной программе на сумму в $15,6 млрд на четыре года.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что группа кредиторов Украины договорилась о продлении срока возврата долга со стороны Киева на 2027 год.