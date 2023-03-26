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Нацбанк Украины: эмиссия гривны создала риски для макрофинансовой стабильности в стране

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Depositphotos

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что эмиссия гривны для восполнения дефицита бюджета создала огромные риски для макрофинансовой стабильности в стране. Об этом Пышный сообщил в интервью газете Financial Times.

По его словам, Украина больше не станет прибегать к «опасному» денежному финансированию.

«Быстрое средство, но очень опасное», — сказал он.

Накануне Международный валютный фонд (МВФ) достиг с Киевом соглашения по кредитной программе на сумму в $15,6 млрд на четыре года. Подтвердить решение должен будет совет фонда, который планирует озвучить свою позицию в ближайшие недели.

Газета Financial Times указывает, что прекращение эмиссионного финансирования, использование внутренних рынков облигаций, а также введение мер по увеличению налоговых поступлений — все это является условиями сделки.

Ранее Нацбанк Украины сообщал, что чистая прибыль украинских банков в январе–феврале увеличилась в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 21,5 млрд гривен или порядка $582 млн.

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