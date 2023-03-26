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Захарова назвала кредит Украине от МВФ в $15 млрд отправкой денег в черную дыру

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что Международный валютный фонд (МВФ), предоставив Украине кредит $15 млрд, отправит деньги в черную дыру.

Она подчеркнула, что МВФ предоставляет займы только тем странам, у которых есть план погашения долга. Однако у Киева, по словам Захаровой, никакого плана нет.

«На улице век мировой инфляции, риски зашкаливают <...> на этом фоне 15 млрд — роскошь», — сказала она.

Таким образом, как считает Захарова, МВФ отправляет средства в черную дыру. Однако мировые институты уже не впервые меняют условия своей работы ради Украины.

«Как тут выжить рыночным механизмам? Правильно. Никак», — резюмировала Захарова.

Международный валютный фонд подтвердил 21 марта информацию о достижении на рабочем уровне договоренностей с украинской стороной по возможной кредитной программе на сумму в $15,6 млрд на четыре года.

Ранее МВФ разрешил напечатать Украине до 50 млрд гривен при дефиците внешнего финансирования.

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