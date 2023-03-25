В Турции заявили, что Запад плохо просчитал ситуацию с санкциями против России

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что западные страны плохо просчитали ситуацию, поскольку антироссийские санкции лишь толкают РФ в сторону укрепления связей с Китаем. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NTV, пишет газета Hürriyet.

«Я считаю, что Запад плохо проанализировал события на Востоке. Санкции против России толкают ее в сторону Китая. С самого начала они (Запад. — «Газета.Ru») всегда говорили: «Давайте разделим Россию и Китай. Реальная опасность — это Китай». Эта политика зашла в тупик», — сказал он.

Ранее Калын заявлял, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы обсудить обсудить урегулирование конфликта.

21 марта премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином говорил, что торгово-экономическое сотрудничество между Москвой и Пекином развивается достаточно успешно, несмотря на санкции Запада.

До этого издание Myśl Polska писало, что западные страны не смогли «разорвать в клочья» экономику России, так как страна не ощутила серьезного экономического шока и устояла перед многочисленными ограничениями.