Моравецкий: Польша передала Евросоюзу счета за поставленные Украине вооружения на €2 млрд

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша передала Европейскому союзу счета за поставленные Украине вооружения на €2 млрд. Об этом он сообщил в интервью радио RMF.

«Мы передали счета на 2 млрд. Это очень хорошая новость для Польши. Очень хорошая новость для польского бюджета. <...> На эти деньги мы сможем покупать самое современное вооружение», — сказал он.

Уточняется, что Польша передала украинской армии самолеты МиГ-29, танки Т-72 и 14 танков Leopard 2, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотники. Власти оценили эту помощь в €2,2 млрд.

Ранее Моравецкий заявлял, что польская компания Dezamet, изготавливающая боеприпасы, значительно нарастит производство в рамках объявленного Евросоюзом плана по снабжению Украины. По его словам, в ближайшее время на предприятии появятся несколько тысяч новых рабочих мест.

23 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак говорил, что страна присоединилась к европейскому соглашению о совместных закупках боеприпасов для Украины.

До этого польский премьер-министр говорил о том, что страна ожидает получить в ближайшее время из Европейского фонда мира €240 млн на рефинансирование поставок оружия Украине.