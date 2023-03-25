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В Минэнерго Молдавии не увидели оснований для прекращения поставок со стороны «Газпрома»

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РИА «Новости»

Кишинев не видит оснований для прекращения поставок газа со стороны российского государственной энергетической компании «Газпром», поскольку контракт действует до 2026 года. Об этом заявил государственный секретарь министерства энергетики республики Константин Боросан в эфире радиостанции «заявил ».

«Концерн «Газпром» и АО «Молдовагаз» подписали 5-летний контракт в 2021 году, действующий до сентября 2026 года. С октября 2022 года «Газпром» в одностороннем порядке принял решение сократить поставки в Молдавию. Но пока нет оснований полагать, что поставка этого объема в 5,7 млн кубометров может быть прервана», — сказал Боросан.

По его словам, Кишинев на сегодняшний день владеет достаточными запасами природного газа. В октябре 2021 года в Молдавии ввели 30-дневный режим ЧП из-за энергетического кризиса и проблем с поставками газа в страну. После этого положение продлевали.

В ноябре 2022 года в «Газпроме» сообщили, что газ, поставляемый Молдавии по трубопроводу «Суджа», оседает на Украине. В связи с этим поставки могут ограничить.

В конце февраля энергетическая компания «Молдовагаз» призвала жителей Молдавии не затягивать с оплатой задолженности по газу и напомнила о праве предприятия отключить должников.

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