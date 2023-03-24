Минфин США ввел санкции против президентского самолета Лукашенко

Министерство финансов США ввело санкции в отношении самолета Boeing 737, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщается на сайте министерства.

«EW-001PA – это Boeing 737, принадлежащий правительству Белоруссии и используемый в качестве президентского самолета находящимся под санкциями США лидером Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко», — говорится в пресс-релизе Минфина.

Лукашенко, как заявили в Минфине США, имеет «эксклюзивный доступ» к этому и другим «роскошным» самолетам и использует их для личных поездок. Кроме того, президент Белоруссии использовал президентский самолет со своей семьей и другими членами своего окружения для международных поездок, указали в ведомстве.

Управление по контролю за иностранными активами министерства опередило этот Boeing 737, как имущество, в котором заинтересован Лукашенко, «чья собственность и имущественные интересы заблокированы».

Помимо самолета, США ввели санкции против белорусских компаний БелАЗ и МАЗ, а также в отношении физлиц и юрлиц из Белоруссии.