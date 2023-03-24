Nord Stream 2 AG согласилась участвовать в подъеме найденного у трубы объекта

Компания Nord Stream 2 AG примет участие в подъеме обнаруженного рядом с «Северным потоком — 2» объекта, сообщается на странице компании в Twitter.

Отмечается, что компания сообщила Датскому энергетическому агентству, что принимает приглашение принять участие в операции по подъему.

Ранее сообщалось, что Датское энергетическое агентство (DEA) пригласило оператора «Северного потока», компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции по извлечению объекта, обнаруженного рядом с газопроводом.

Уточняется, что власти Дании решили поднять обнаруженный ранее объект на поверхность с целью выяснения его природы. Операция будет производиться при содействии датского Министерства обороны.

15 марта британская газета Daily Mail сообщала, что под трубопроводом «Северный поток-2» был обнаружен странный объект.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что, «судя по всему», для осуществления диверсии на «Северных потоках» были заложены несколько взрывных устройств, одни из которых взорвались, а другие — нет.