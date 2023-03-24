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Херш: в США рассматривали возможность взрывов на «Северных потоках» еще в конце 2021 года

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Global Look Press

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что в США рассматривали возможность взрывов на «Северных потоках» еще в конце 2021 года. Об этом он сообщил в интервью китайской газете China Daily, передает РИА Новости.

По его словам, советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан уже в то время связывался с исполнителями.

«Я думаю, что люди, которых изначально просили выполнить работу, их просил в 2021 году до Рождества советник президента (Джо) Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Идея была в одной из опций — взорвать трубопровод», — сказал журналист.

Ранее Херш заявлял, что президент США Джо Байден знает, кто стоит за подрывами «Северных потоков», поэтому не поручал расследовать эту диверсию.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен говорил, что ни одно федеральное агентство Соединенных Штатов не причастно к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

22 марта Херш утверждал, что Байден решил подорвать российские газопроводы «Северный поток» из-за ситуации на поле боя на Украине. Он считал, что американский лидер в конце сентября прошлого года принял решение подорвать их.

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