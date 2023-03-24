Медведев сравнил инфляцию в России и Европе

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил, что инфляция в России к марту будет около 6%. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас инфляция к марту месяцу будет в районе 6%, а еще через некоторое время — в районе 4%. Почувствуйте разницу: в Европе в большинстве стран она выше», — сказал Медведев.

По его словам, в некоторых странах Европы инфляция достигает 15-20% и отметил, что «так им и надо».

Ранее стало известно, что годовая инфляция в России с 7 по 13 марта замедлилась до 7,65% с 9,43% неделей ранее. Об этом сообщается в обзоре о текущей ценовой ситуации, который был подготовлен Минэкономразвития РФ.

Отмечалось, что потребительские настроения россиян в первом квартале 2023 года улучшилось. Поэтому россияне готовы покупать больше товаров, ожидая роста инфляции. Об этом писал «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Росстата.

17 марта сообщалось, что годовая инфляция в еврозоне снизилась на 0,1%, до 8,5% по итогам февраля текущего года. Об этом сообщила Статистическая служба Европейского союза (Евростат).