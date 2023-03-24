Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев сравнил инфляцию в России и Европе

Медведев спрогнозировал инфляцию в России к марту на уровне шести процентов

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил, что инфляция в России к марту будет около 6%. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас инфляция к марту месяцу будет в районе 6%, а еще через некоторое время — в районе 4%. Почувствуйте разницу: в Европе в большинстве стран она выше», — сказал Медведев.

По его словам, в некоторых странах Европы инфляция достигает 15-20% и отметил, что «так им и надо».

Ранее стало известно, что годовая инфляция в России с 7 по 13 марта замедлилась до 7,65% с 9,43% неделей ранее. Об этом сообщается в обзоре о текущей ценовой ситуации, который был подготовлен Минэкономразвития РФ.
Отмечалось, что потребительские настроения россиян в первом квартале 2023 года улучшилось. Поэтому россияне готовы покупать больше товаров, ожидая роста инфляции. Об этом писал «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Росстата.

17 марта сообщалось, что годовая инфляция в еврозоне снизилась на 0,1%, до 8,5% по итогам февраля текущего года. Об этом сообщила Статистическая служба Европейского союза (Евростат).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть