Маск сообщил, что платная подписка Twitter Blue стала доступна во всем мире

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что платная верификация аккаунтов в соцсети Twitter под названием Twitter Blue стала доступна для пользователей по всему миру. Об этом владелец платформы написал на свой странице в Twitter.

«Twitter Blue теперь доступен во всем мире», — сказано в сообщении Маска.

Подписка Twitter Blue позволяет пользователям соцсети получать синюю галочку в своих учетных записях, которая свидетельствует о подлинности их аккаунтов.

В конце февраля сообщалось, что Twitter уволила топ-менеджера Эстер Кроуфорд, которая руководила несколькими проектами внутри компании, в том числе разработкой платной подписки Twitter Blue, учрежденной Илоном Маском.

Ранее юрист Бюро адвокатов «Де-юре» Эльдар Аджиев предупреждал, что покупка «галочки» в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), свидетельствующей о том, что аккаунт верифицирован, может обернуться для россиян уголовной ответственностью.