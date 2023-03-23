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ООН: глава ЮНКТАД продолжает контакты для экспорта продовольствия и удобрений РФ

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Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен продолжает свои контакты для обеспечения экспорта российских продовольствия и удобрений, сообщил на брифинге заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

«Сейчас нет большого развития событий, чтобы объявить что-либо. Но мы продолжаем наши усилия и продолжим способствовать достижению какого-либо реального прогресса», — сказал он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что санкции Евросоюза не препятствуют экспорту зерна и удобрений из России. Об этом она сообщила по прибытии на встречу глав государств и правительств стран — членов ЕС.

До этого в российском посольстве в Риге заявляли, что Латвия под «лицемерным» предлогом удерживает в портах до 70% удобрений РФ, предназначенных беднейшим странам в рамках зерновой сделки.

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