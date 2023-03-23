Минэнерго: Россия не испытывает проблем со сбытом нефти и нефтепродуктов

У России сейчас нет каких-либо проблем со сбытом нефти и нефтепродуктов, даже на фоне введения множества антироссийских санкций. Об этом во время пленарной дискуссии «Образ будущего: прогнозы и возможности ТЭК» шестого международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица» заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, передает ТАСС.

«Проблем со сбытом нефти, нефтепродуктов российская промышленность не испытывает. Есть и трудности, они возникают, но с ними отрасль справляется», — отметил Сорокин.

По его словам, за год Россия смогла узнать, что можно прожить не только в условиях санкций, но и также быстро переориентировать потоки поставок.

22 марта агентство Bloomberg сообщило, что в декабре 2022 года шесть малоизвестных компаний из Гонконга и Дубая вышли на первое место по перевозкам нефти из России. Небольшие компании из Китая и ОАЭ суммарно перевозили 1,4 млн баррелей нефти в день. Такие объемы оказались куда выше, чем перевозили торговые гиганты Trafigura Group или Vitol Group до введения антироссийских санкций.

До этого посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что в прошлом году Китай закупил у России 86,25 млн тонн нефти. По сравнению с 2021 годом объем поставок вырос на 8%. По его словам, с момента запуска стабильно работает проект «Ямал-СПГ», также ускоренными темпами идет реализация проекта «Арктик СПГ-2».