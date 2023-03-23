Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минэнерго: Россия не испытывает проблем со сбытом нефти и нефтепродуктов

close
100%
Hasan Jamali/AP

У России сейчас нет каких-либо проблем со сбытом нефти и нефтепродуктов, даже на фоне введения множества антироссийских санкций. Об этом во время пленарной дискуссии «Образ будущего: прогнозы и возможности ТЭК» шестого международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица» заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, передает ТАСС.

«Проблем со сбытом нефти, нефтепродуктов российская промышленность не испытывает. Есть и трудности, они возникают, но с ними отрасль справляется», — отметил Сорокин.

По его словам, за год Россия смогла узнать, что можно прожить не только в условиях санкций, но и также быстро переориентировать потоки поставок.

22 марта агентство Bloomberg сообщило, что в декабре 2022 года шесть малоизвестных компаний из Гонконга и Дубая вышли на первое место по перевозкам нефти из России. Небольшие компании из Китая и ОАЭ суммарно перевозили 1,4 млн баррелей нефти в день. Такие объемы оказались куда выше, чем перевозили торговые гиганты Trafigura Group или Vitol Group до введения антироссийских санкций.

До этого посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что в прошлом году Китай закупил у России 86,25 млн тонн нефти. По сравнению с 2021 годом объем поставок вырос на 8%. По его словам, с момента запуска стабильно работает проект «Ямал-СПГ», также ускоренными темпами идет реализация проекта «Арктик СПГ-2».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть