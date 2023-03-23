Мишустин заявил, что МРОТ с 1 января 2024 года вырастет на 18,5%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что минимальный размер оплаты труда вырастет еще на 18,5%. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление Мишустина.

«Пятая задача на текущий год — это повышение благосостояния граждан. В том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции. По поручению президента проведем индексацию МРОТ с первого января следующего года — на 18,5%», — следует из материала.

Ранее Мишустин отметил, что на территории России работают все банковские карты, которыми люди пользовались до введения санкций со стороны западных стран. По словам премьера, руководство Банка России нормализовало работу кредитных организаций, валютного и фондового рынков страны.

Ранее 23 марта Мишустин заявил, что российская экономика выстояла в 2022 году, вернулась на траекторию роста и к 2024 году выйдет на темпы роста ВВП выше развитых стран. В тот же день премьер-министр рассказал о планах России с 2026 года выйти на выпуск более 100 отечественных самолетов в год.