Покупатель активов IKEA захотел заменить школьные парты из ДСП на столы из массива

Школьные парты и стулья из ДСП можно поменять на качественные аналоги из массива. Об этом РБК заявил председатель совета директоров ООО «Лузалес» Руслан Семенюк, который стал новым владельцем двух предприятий, ранее принадлежавших шведской группе Ingka (владелец сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA и ТЦ«Мега»).

«Хотелось бы, чтобы в школах, во всех наших школах и садиках стояли парты, стулья из массива. В текущий момент школьная мебель из ДСП хотя и доступна по цене, но быстро приходит в негодность», — отметил Семенюк.

По его словам, ученик может поставить рюкзак или сесть и порвать вещь, так как у мебели из спрессованных отходов переработки крошатся края. Поэтому в перспективе есть задумки по выпуску мебели из массивной доски для учебных заведений, которая будет конкурентоспособна.

Он добавил, что в дальнейшем предприятия будут, как и раньше, выпускать стеллажи, столы, кровати, комоды и прочие предметы интерьера. Однако модельный ряд внешне изменится, ведь дизайны IKEA остаются за ней. Поэтому в разработке новых линеек мебели будут задействованы архитектурные бюро.

16 марта в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) заявили, что пошлину на деревянную и мягкую мебель, а также матрасы из Европы могут поднять с 8,5-12% до 50% в виде ответных санкций против недружественных стран.