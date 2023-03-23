Премьер Мишустин сообщил, что социальные пенсии повысят с 1 апреля 2023 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что действующие меры поддержки уязвимых категорий граждан сохранятся, а с 1 апреля россиян ждет повышение социальных пенсий в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации. Об этом он сказал, выступая в Государственной думе с отчетом правительства.

Председатель кабмина уточнил, что соответствующую помощь вправе получить те россияне, у которых недостаточно стажа для получения страховой пенсии.

Мишустин объяснил, что, таким образом, в течение года социальные пенсии увеличатся более чем на 13,5%, что в свою очередь позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн человек.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2023 года власти дополнительно проиндексируют на 3,3% социальные пенсии. Для реализации данной задачи в бюджете Социального фонда предусмотрено почти 15,6 млрд рублей.