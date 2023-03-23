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Премьер Мишустин заявил, что по России в 2022 году был нанесен сильнейший санкционный удар

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что по России в прошлом году был нанесен сильнейший санкционный удар. Об этом он сказал в ходе ежегодного отчета правительства в Государственной думе о результатах за 2022 год. Трансляция ведется на YouTube-канале правительства России.

«В этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По РФ был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было», — сказал он.

Глава кабмина поблагодарил все уровни власти за слаженную работу в 2022 году, отметив, что все ветви власти «работали эффективно над выполнением важнейших для государства задач».

«Благодаря нашим совместным действиям под руководством президента удалось решить сложнейшие вопросы прошедшего года», — подчеркнул Мишустин.

Ранее Михаил Мишустин заявлял, что Россия смогла не допустить негативного развития в своей экономике. Премьер отмечал, что российское правительство в своей работе будет ориентироваться на «плавное восстановление» роста экономики.

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