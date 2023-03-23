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Депутат Аксаков заявил, что образовавшийся финансовый пузырь западных банков должен лопнуть

Депутат Аксаков: образовавшийся в финансовой системе Запада пузырь должен лопнуть

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«Газета.Ru»

Образовавшийся в финансовой системе Запада пузырь вскоре должен лопнуть, а в мировой финансовой системе произойдут масштабные изменения. Об этом во время выступления на Российском форуме финансового рынка заявил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, передает РБК.

«Я посмотрел — там $100 млрд, столько Национальный банк Швейцарии даст UBS и Credit Suisse в качестве гарантии ликвидности, это гроши, это копейки. И очевидно, что этот пузырь, с моей точки зрения, должен лопаться», — отметил Аксаков.

По его словам, серьезные проблемы назрели у множества банков. Например, его сыновья работали в UBS и Credit Suisse и рассказывали о финансовом положении компаний. В целом, у большинства кредитных организаций схожие проблемы.

Он добавил, что власти Швейцарии сейчас предпринимают недостаточные меры, чтобы хоть как-то исправить ситуацию.

22 марта бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд заявил об устойчивости России перед угрозой банковского кризиса. Он добавил, что нефть едва ли будет оказывать помощь России в этом плане, но у страны есть другие твердые активы — золото и серебро. Они будут расти в цене в ходе кризиса.

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