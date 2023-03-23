«Ведомости»: правкомиссия одобрила проект о разрешении физлицам добывать золото

Правовая комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о старательской деятельности, который предполагает разрешить физлицам легально добывать золото. Об этом сообщается на сайте газеты «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве РФ.

В публикации отмечается, что в ближайшее время проект планируют внести на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации. Кроме этого, комиссия одобрила введение поправок в Налоговый кодекс об уплате НДС не старателям, а покупателям золота, а также освобождает первых от уплаты НДФЛ в случае, если они добыли меньше 1 кг. золота за отчетный период.

Ранее стало известно, что компания «Волкос», новый резидент свободного порта Владивосток (СПВ) — территории с особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования — займется добычей золота на Чукотке в 2024 году.

Другие предприятия на Чукотке, которые работают с преференциальными режимами, подобными СПВ, по данным властей региона, уже инвестировали в экономику 100 млрд рублей и создали более трех тысяч рабочих мест.