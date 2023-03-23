Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ведомости»: правкомиссия одобрила проект о разрешении физлицам добывать золото

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Правовая комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о старательской деятельности, который предполагает разрешить физлицам легально добывать золото. Об этом сообщается на сайте газеты «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве РФ.

В публикации отмечается, что в ближайшее время проект планируют внести на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации. Кроме этого, комиссия одобрила введение поправок в Налоговый кодекс об уплате НДС не старателям, а покупателям золота, а также освобождает первых от уплаты НДФЛ в случае, если они добыли меньше 1 кг. золота за отчетный период.

Ранее стало известно, что компания «Волкос», новый резидент свободного порта Владивосток (СПВ) — территории с особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования — займется добычей золота на Чукотке в 2024 году.

Другие предприятия на Чукотке, которые работают с преференциальными режимами, подобными СПВ, по данным властей региона, уже инвестировали в экономику 100 млрд рублей и создали более трех тысяч рабочих мест.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть