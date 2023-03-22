ЦБ России повысит нормативы обязательных резервов по валютам недружественных стран до 7,5%

Центробанк повысил нормативы обязательных резервов по валютам «недружественных» стран до 7,5% с 1 апреля 2023 года, сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, резервы на уровне 7,5% установлены по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран; 5,5% — по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте (за исключением валют недружественных стран).

Ранее Центробанк на заседании совета директоров в пятницу оставил ключевую ставку неизменной в четвертый раз подряд – на уровне 7,5% годовых. Об этом регулятор сообщил в своем пресс-релизе.

ЦБ объяснил свое решение в том числе снижением инфляционных ожиданий россиян.

Участники рынка ожидали, что Банк России сохранит ключевую ставку на отметке 7,5%.

По его словам, с момента последнего заседания ЦБ по ключевой ставке несколько ослаб рубль, что является проинфляционным фактором. Цены на нефть не сильно изменились, добавил эксперт.