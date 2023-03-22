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Премьер Японии Кисида пообещал финансовую помощь Польше

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал оказать Польше финансовую поддержку. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Также он отметил, что Япония будет предоставлять Польше официальную помощь, чтобы поддержать ее роль в военной и гуманитарной поддержке Украины.

Об этом японский премьер заявил во время встречи с польским премьером Матеушем Моравецким в Варшаве, куда он прибыл сразу после необъявленной поездки в Киев.

Кисида отметил, что стороны согласились расширяться двухсторонние связи в безопасности, экономике и других областях.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в Киев пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 в онлайн-формате.

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