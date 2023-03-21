В Венгрии пожаловались на высокие запросы Хорватии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Хорватия запросила слишком высокую цену на транзит нефти по Адриатическому трубопроводу. Заявление было сделано министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии после встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон в Брюсселе на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Пользуясь военной ситуацией, хорваты запрашивают у [венгерской компании] MOL за транзит нефти по Адриатическому трубопроводу плату во много раз выше рыночной», — заявил дипломат.

По словам Сийярто, из-за этого соглашение о перекачке нефти из хорватских портов в направлении Венгрии, Словакии и Чехии продлено только на три месяца, а новое долгосрочное соглашение подписать не удается.

Политик отметил, что в Будапеште ожидают от Брюсселя увеличения финансовой поддержки проектов в области диверсификации источников энергоносителей и маршрутов их доставки в Центральной Европе.

Ранее в МИД Венгрии призвали Германию не мешать Siemens строить АЭС «Пакш», которая производит почти половину всей вырабатываемой в стране электроэнергии.