Добыча жидких углеводородов в Норвегии снизилась до 1,994 млн баррелей в сутки

Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии по итогам февраля 2023 года сократился по сравнению с январем на 0,3% и составил 1,994 млн баррелей в сутки. Об этом сообщается на сайте Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

Согласно итоговым данным за январь, объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял 1,999 миллиона баррелей в день. При этом показатель февраля оказался на 2,1% меньше прогноза организации.

В публикации указали, что добыча нефти в феврале была на уровне 1,776 млн баррелей в сутки, что ниже прогноза организации на 2,8%, но все же на 0,4% выше значения января. Объемы добычи газа были на уровне 353,9 млн кубометров в сутки, что также ниже прогноза NPD на 1,2%, и ниже значения января на 0,8%.

22 января статс-секретарь Министерства экономики и политики в области климата Нидерландов Ханс Вейлбриф заявил, что власти страны планируют не позднее октября 2024 года прекратить добычу газа на крупнейшем в Западной Европе месторождении в Гронингене.

До этого «Интерфакс» со ссылкой на заявление NPD сообщил, что в течение ближайших 4–5 лет объемы добычи газа в Норвегии составит 122 млрд кубометров и останутся на уровне 2022 года. По итогам прошлого года стране удалось нарастить добычу природного сырья на 9 млн кубов по сравнению с показателем за 2021-й.