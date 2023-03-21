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Академия при Минэкономразвития создала список западных товаров, замена которым есть в ЕАЭС

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Эксперты Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) при Минэкономразвития подготовили список западных товаров, замена которым есть в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишет РБК, ссылаясь на соответствующий документ.

Государства ЕАЭС — Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия — способны производить и продавать внутри союза и за его пределами товары, которые закупались ими ранее у других стран. Эксперты определили перечень продукции, которую целесообразно было бы импортозаместить силами стран ЕАЭС. В общую выборку вошли товарные позиции, которые в объеме более 50% или на сумму более $100 млн закупались за пределами ЕАЭС по итогам 2021 года. В итоге, страны союза обладают преимуществом в производстве 59 позиций на сумму $20,6 млрд, то есть восьмой части с точки зрения количества позиций.

В публикации отметили, что больше всего в стоимостном выражении в ЕАЭС можно было бы производить устройства для труб, корпусов, котлов, резервуаров и аналогичных емкостей. Белоруссия смогла бы производить конкурентоспособные аналоги некоторых легковых автомобилей, а Казахстан имеет потенциал по импортозамещению оксида алюминия, который используется в ряде отраслей промышленности.

Аналитики посчитали, что у стран ЕАЭС есть потенциал импортозамещения за счет своего производства. Кроме того, ЕАЭС может производить почти все бытовые товары, а по фармацевтике и тонкой химии может заменить половину западных аналогов. В целом сейчас баланс цены и качества сместился в сторону евразийских товаров.

В середине февраля сотрудники НИУ ВШЭ совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей предложили стратегии импортозамещения для России. Как отмечается в докладе, единой стратегии импортозамещения для всех отраслей быть не может. Исследователи выделили семь стратегий, которые разделили на три блока.

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