Аналитики заявили, что западная косметика оказалась на четверть дороже российской

Стоимость западной косметики оказалась в среднем на 25% выше, чем отечественная. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование аналитиков банка «Русский Стандарт».

«Средний чек одной покупки косметики российских брендов минувшей зимой составил 296 рублей. Он незначительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021-2022 годов, когда составлял 240 рублей. Западная косметика в среднем обходится российскому потребителю на 25% дороже отечественной», — отметили аналитики.

По данным специалистов, средний чек покупки брендов косметики из США и Европы вырос до 370 рублей. При этом годом ранее он был на уровне 289 рублей.

В публикации добавили, что в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года для отечественных брендов косметики среди общего объема покупок составила 39%. При этом до сих пор лидируют бренды из Европы и США, так как их доля составила 61%.

11 марта агентство ТАСС со ссылкой на данные исследования сервиса «Контур. Маркет» сообщило, что россияне в преддверии Международного женского дня в 2023 году купили на 30% меньше сладостей и на 36% меньше косметики относительно периода 2022 года. В сервисе связали сокращение уровня продаж с отказом части компаний отмечать «гендерные праздники».