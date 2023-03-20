Банк России назначил порядок возврата российских ценных бумаг из-за границы

Центробанк назначил для депозитариев порядок возвращения российских ценных бумаг, которые учитываются на их клиентских счетах за границей. Об этом сообщили в пресс-службе финрегулятора.

Как пояснили в ЦБ, это поможет исключить зарубежную организацию из цепочки учета российских бумаг и отстоять права инвесторов.

«Депозитарии должны подать заявления о переводе в НРД (Национальный расчетный депозитарий. - «Газета.Ru»), после чего ценные бумаги будут зачислены на их счета депо номинального держателя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная возможность предоставляется однократно.

В Банке России добавили, что с 1 января текущего года владельцы ценных бумаг, передавшие их по договору на хранение зарубежной компании с правом пользования, могут направить заявление в российский депозитарий о принудительном переносе активов в инфраструктуру РФ.

Ранее сообщалось, что Центробанк утвердил решение, по которому с 1 октября 2023 года банки будут обязаны использовать только отечественные сервисы и инфраструктуру при обработке внутренних переводов по России.