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Путин: Запад не смог разрушить экономику РФ, но успокаиваться нельзя

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД, заявил, что у Запада не вышло разрушить экономику России, однако успокаивать себя этим и останавливаться не стоит.

«Вы знаете, что предприняты были коллективным Западом системные усилия по разрушению нашей экономики. Ничего не получилось, ничего и не получится», — сказал он.

Он подчеркнул, что все, что делается против РФ, было рассчитано прежде всего на быстрый результат, однако те, кто работает против России, рассчитывают и на среднесрочную перспективу.

Путин также отметил, что у последствий санкций, введенных против РФ, есть минусы, но есть и огромные плюсы для производства в России.

В феврале 2022 года РФ начала спецоперацию на Украине, призванную, по словам Путина, защитить народ Донбасса от геноцида и провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Ряд западных стран ввели против РФ масштабные санкции и стали оказывать финансовую и военную помощь Киеву.

13 марта ЕС продлил на полгода санкции против почти 205 организаций и 1500 физлиц России.

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