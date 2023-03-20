ЦБ заявил о повышенном числе хакерских атак на банки на прошлой неделе

Банк России на прошлой неделе зафиксировал многочисленные хакерские атаки на банки, которые были отражены. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе регулятора.

«Банк России на прошлой неделе фиксировал повышенное количество атак на организации кредитно-финансовой сферы. У большинства этих атак низкие технические характеристики, они отражались штатным образом средствами защиты финансовых организаций», — отметили в пресс-службе.

По данным регулятора, основная часть атак была направлена на официальные сайты банков и ресурсы, которые необходимы для предоставления услуг. При этом ЦБ взаимодействует с кредитными организациями, обсуждая все необходимые вопросы по противодействию этим атакам.

22 февраля газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение неназванного представителя Центробанка России писала, что российские кредитные организации не понесли существенных потерь, несмотря на существенный рост хакерских атак на инфраструктуру таких учреждений в 2022 году. По словам собеседника издания, в стране выявили единичные случаи хищений денег у банков из-за уязвимостей объектов информатизации и несовершенства бизнес-процессов.