Минсельхоз РФ предложил механизм торговли сельхозпродукцией на экспорт за рубли

Министерство сельского хозяйства России подготовило проект указа президента, предусматривающего механизм экспорта сельхозпродукции за рубли. Соответствующий документ опубликован на сайте подготовки нормативно-правовых актов

Согласно проекту указа «О специальном порядке открытия расчетных счетов в небанковских кредитных организациях — центральных контрагентах иностранными покупателями сельскохозяйственной продукции», Национальный клиринговый центр (НКЦ) будет открывать специальные рублевые и валютные счета типа «З» для допуска иностранных покупателей российской сельскохозяйственной продукции к биржевым торгам и для расчетов за нее. Отмечается, что ее перечень определит правительство.

Согласно механизму, покупатель будет переводить средства на специальный валютный счет типа «З» в иностранной валюте, затем НКЦ будет продавать их на биржевых торгах, зачислять вырученные средства в рублях на специальный рублевый счет типа «З» и переводить зачисленные средства на открытый российским поставщиком рублевый счет.

Ранее директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов сообщал, что с начала сельхозгода (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) Россия смогла поставить 40 млн тонн зерна.