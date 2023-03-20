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Минсельхоз РФ предложил механизм торговли сельхозпродукцией на экспорт за рубли

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Vincent Mundy/Reuters

Министерство сельского хозяйства России подготовило проект указа президента, предусматривающего механизм экспорта сельхозпродукции за рубли. Соответствующий документ опубликован на сайте подготовки нормативно-правовых актов

Согласно проекту указа «О специальном порядке открытия расчетных счетов в небанковских кредитных организациях — центральных контрагентах иностранными покупателями сельскохозяйственной продукции», Национальный клиринговый центр (НКЦ) будет открывать специальные рублевые и валютные счета типа «З» для допуска иностранных покупателей российской сельскохозяйственной продукции к биржевым торгам и для расчетов за нее. Отмечается, что ее перечень определит правительство.

Согласно механизму, покупатель будет переводить средства на специальный валютный счет типа «З» в иностранной валюте, затем НКЦ будет продавать их на биржевых торгах, зачислять вырученные средства в рублях на специальный рублевый счет типа «З» и переводить зачисленные средства на открытый российским поставщиком рублевый счет.

Ранее директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов сообщал, что с начала сельхозгода (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) Россия смогла поставить 40 млн тонн зерна.

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